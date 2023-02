In caserma per avere informazioni aggredisce 3 carabinieri, arrestato 30enne - Tuttoggi

In caserma per avere delucidazioni riguardo alla sua iscrizione nel registro degli indagati: 30enne aggredisce comandante dei Carabinieri.

I Carabinieri di Narni hanno arrestato un trentenne di origini ghanesi per i reati di “violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale” e di “resistenza a Pubblico Ufficiale”.

L’uomo, il 7 febbraio scorso, si era recato presso il Comando Stazione Carabinieri di Narni per avere delucidazioni riguardo alla sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Terni, in seguito a una denuncia effettuata dallo stesso Reparto per il reato di “interruzione di pubblico servizio”.