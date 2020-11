In Campania 3.554 nuovi casi e 32 decessi - Tuttoggi

NAPOLI (ITALPRESS) – Sono 3.554 – di cui 3.192 asintomatici – i nuovi casi di Coronavirus in Campania, dove sono stati effettuati 24.692 tamponi. 32 i decessi, per un totale di 1.249, mentre sono 1.379 i guariti (30.672 in tutto). Lo rende noto l’Unità di crisi regionale. I posti di letto di terapia intensiva occupati sono 198 a fronti di 656 disponibili; quelli di degenza 2.260 (su 3.160, Covid e offerta privata).

(ITALPRESS).