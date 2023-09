ROMA (ITALPRESS) – Sono in calo nel secondo trimestre le esportazioni delle Regioni italiane. Fatta eccezione per il Nordovest, che risulta stazionario, le altre aree del Paese registrano riduzioni rilevanti: in particolare il Centro, -15,7%, cali più contenuti invece per Nord-Est e per il Sud e Isole. Lo stima l’Istat.

