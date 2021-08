Scende a giugno il tasso di disoccupazione nell’area euro, che cala in un mese dall’8 al 7,7%. SecondoEurostat sono poco meno di 15 milioni i disoccupati nell’Unione europea, in diminuzione di 487mila unitàrispetto a maggio e di 397mila a confronto con giugno dello scorso anno. I giovani senza lavoro sono il 17%nell’Ue, percentuale in calo sia a livello mensile che annuale.

