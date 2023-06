Diminuiscono ad aprile i prestiti bancari al settore privato. Secondo i dati della Banca d’Italia, sono diminuiti dello 0,5% su dodici mesi, mentre erano cresciuti dello 0,3% nel mese precedente). I prestiti alle famiglie sono aumentati dell’1,4% su base annua, mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti, così come i depositi del settore. In risalita la raccolta obbligazionaria, +9,4%.

fsc/gsl