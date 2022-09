"In bocca al lupo ai cacciatori", ma i nodi restano

“Facciamo il nostro più grande ‘in bocca al lupo’ per l’apertura di domani a tutti i cacciatori umbri, ferma restando l’assoluta inadeguatezza della classe politica regionale nei confronti della nostra passione. Il nostro impegno è che i disservizi di queste ultime tre stagioni non abbiano più a che ripetersi: vigileremo a livello locale minacciando manifestazioni di piazza”. A parlare è il Comitato 409, dal nome della direttiva europea “Uccelli” del 1979 che ha condotto alle progressive modifiche della materia caccia anche in Italia. Il presidente del comitato, Aldo Tracchegiani, coadiuvato dal vicepresidente Danilo Argenti e dai consiglieri Paolo Sciannameo, Lucio Badolato, Mario Cardoni e da altri esperti conoscitori della materia caccia ed ecosistema regionale, traccia un quadro della gestione venatoria da parte della politica locale a dir poco desolante, senza risparmiare nessuno.

“Prima ci hanno mozzato a metà la stagione 2020-21 per il lockdown da pandemia, poi ci hanno tolto la preapertura del 2021 cancellando la tortora, il moriglione e la pavoncella dall’elenco delle specie cacciabili; adesso, infine, ci ritroviamo con la situazione paradossale di un’apertura generale spostata da domenica 18 a sabato 24 settembre, senza alcun senso. Tutto questo – ricordano dal Comitato 409 – perché chi doveva prestare attenzione particolare ai pareri dell’Ispra e, soprattutto, approvare per tempo il calendario venatorio regionale onde evitare ricorsi a ridosso dell’apertura, ha dimostrato ancora una volta disinteresse e incompetenza nei confronti del mondo venatorio. Oggi tutta la politica si spertica rilasciando dichiarazioni di solidarietà nei nostri confronti, ma fino a ieri se n’è bellamente fregata: parlano adesso, alla vigilia del voto, ma non sono più credibili”.