In bici sognando i campioni del passato: torna La Trasimena

Domenica Castiglione del Lago torna la cicloturistica con due percorsi | Da sabato il mercatino vintage e altre iniziative

Domenica 24 ottobre torna la “La Trasimena,” la ciclostorica del Lago Trasimeno organizzata dalla ASD Grifo Bike Perugia “I Grifoni” in collaborazione con le associazioni ciclistiche castiglionesi e con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago, Regione Umbria, associazione “I borghi più belli d’Italia” e i Comuni di Città della Pieve, Paciano, Panicale e Magione.

“La Trasimena” è una spettacolare ciclostorica con viste mozzafiato sul territorio umbro, un connubio fra sport, ambiente ed enogastronomia: è una pedalata in libera escursione non competitiva su strade bianche e asfaltate tutta all’insegna del vintage e dedicato a biciclette d’epoca o di ispirazione storica e comunque costruite prima del 1987. Dopo i successi delle prime due edizioni, nel 2018 e nel 2019 e dopo lo stop obbligato dello scorso anno, torna una grande festa dello sport, del paesaggio e dell’ambiente, successo che sicuramente verrà superato in questa terza edizione viste le tantissime preiscrizioni che si stanno intensificando nell’ultimi giorni. Il percorso è molto panoramico e permette a tutti di ammirare il bellissimo paesaggio intorno al Lago Trasimeno e di assaporare i prodotti del territorio. Sono previsti infatti una serie di punti di ristoro con prodotti tipici locali.

“Manifestazioni come “La Trasimena” – spiega la vicesindaco e assessore allo sport Andrea Sacco – rappresentano un connubio unico fra sport, ambiente ed enogastronomia e si identificano alla perfezione con un territorio come quello di Castiglione del Lago: è per questa ragione che come Amministrazione abbiamo deciso di sostenerla e di promuoverla. Questa manifestazione ha ancora ampi margini di crescita e può rappresentare un’ottima occasione per destagionalizzare e differenziare l’offerta turistica”.

Il mercatino vintage

Saranno due le giornate al raduno ciclostorico: sabato 23 ottobre con mercatino vintage in Piazza Gramsci, iscrizioni e ritiro numeri. Sempre sabato pomeriggio alle ore 17:30 nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna ci sarà un convegno dedicato a Gino Bartali con la presenza di Giancarlo Brocci, ideatore della celeberrima “Eroica”, madre di tutte le ciclostoriche.

La pedalata: due percorsi

Domenica 24 ottobre raduno il Piazza Mazzini alle 8:30 con partenza alle 9. La manifestazione che si chiuderà con un evento gastronomico all’arrivo. Le iscrizioni sono aperte sul sito dell’iniziativa e in loco il sabato pomeriggio e la mattina prima della partenza. Tutto il percorso è aperto al traffico e pertanto è obbligatorio rispettare il Codice della Strada, ed è inoltre necessario essere in possesso di certificazione medica di idoneità agonistica alla pratica del ciclismo rilasciato dai competenti centri di medicina dello sport.

Sono due i percorsi previsti. Pianeggiante e corto il “Percorso corto” di 42 Km che, partendo dal centro di Castiglione del Lago in Piazza Mazzini, consentirà a tutti di ammirare il paesaggio intorno al Lago Trasimeno e di assaporare i prodotti del territorio. Uscendo da Castiglione del Lago, attraverso strade minori e strade bianche il percorso è prevalentemente pianeggiante e costeggia i confini con la Toscana e dei laghi di Montepulciano e Chiusi con 2 punti di ristoro in località Pozzuolo e Vaiano, per poi tornare a Castiglione del Lago sempre in Piazza Mazzini.

Il “Percorso lungo” di 85 Km ha 2 punti di ristoro a Pozzuolo e Cantagallina, con la variante che porterà i ciclisti verso Panicale, sede del terzo ristoro, e poi ridiscendere verso Castiglione del Lago fino al rientro in Piazza Mazzini.

Gli organizzatori ricordano che “La Trasimena” è una ciclosportiva di tipo promozionale, un raduno cicloturistico non competitivo su strade asfaltate e bianche. Tutto il percorso è sempre aperto al traffico e pertanto è obbligatorio per tutti i partecipanti rispettare il Codice della Strada.