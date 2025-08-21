In Basilicata finanziate nuove imprese agricole condotte da giovani - Tuttoggi.info

POTENZA (ITALPRESS) – La Basilicata si conferma come una regione attenta alle nuove generazioni e punta sul settore agricolo anche per arginare il fenomeno dello spopolamento e per creare opportunità per restare o per far rientrare i propri giovani. Nuove opportunità attraverso il bando regionale ‘SRE01’ finanziato dal Complemento di sviluppo rurale Basilicata 2023-2027 per l’insediamento di nuove imprese nel territorio lucano condotte da giovani dai 18 fino ai 41 anni non ancora compiuti. Sono 59 i nuovi imprenditori che sono stati ricevuti in Regione dall’assessore al ramo Carmine Cicala e dalla Direzione Generale per firmare i decreti di concessione del premio, dopo aver presentato istanza e risposto a tutti i requisiti previsti dal bando per l’avviamento di una nuova attività.

