In Basilicata finanziate nuove imprese agricole condotte da giovani - Tuttoggi.info

 In Basilicata finanziate nuove imprese agricole condotte da giovani
In Basilicata finanziate nuove imprese agricole condotte da giovani

ItalPress

In Basilicata finanziate nuove imprese agricole condotte da giovani

Gio, 21/08/2025 - 18:03

POTENZA (ITALPRESS) – La Basilicata si conferma come una regione attenta alle nuove generazioni e punta sul settore agricolo anche per arginare il fenomeno dello spopolamento e per creare opportunità per restare o per far rientrare i propri giovani. Nuove opportunità attraverso il bando regionale ‘SRE01’ finanziato dal Complemento di sviluppo rurale Basilicata 2023-2027 per l’insediamento di nuove imprese nel territorio lucano condotte da giovani dai 18 fino ai 41 anni non ancora compiuti. Sono 59 i nuovi imprenditori che sono stati ricevuti in Regione dall’assessore al ramo Carmine Cicala e dalla Direzione Generale per firmare i decreti di concessione del premio, dopo aver presentato istanza e risposto a tutti i requisiti previsti dal bando per l’avviamento di una nuova attività.

