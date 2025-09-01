 In auto con una pistola clandestina, arrestato un uomo nel reggino - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

In auto con una pistola clandestina, arrestato un uomo nel reggino

ItalPress

In auto con una pistola clandestina, arrestato un uomo nel reggino

Lun, 01/09/2025 - 12:03

Condividi su:


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un’arma clandestina pronta a sparare è stata trovata a bordo di un’auto. A scoprirla sono stati i Carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi, frazione di Reggio Calabria, che, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in contrada San Nicola, hanno fermato un uomo e sottoposto il veicolo a una minuziosa perquisizione. All’interno della vettura i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa, completa di dieci cartucce dello stesso calibro. Arma e munizioni sono state sequestrate. L’uomo, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale “Panzera”, plesso di Arghillà. vbo/mca2
Fonte video: Carabinieri

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!