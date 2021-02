In auto con 60mila euro sotto il sedile, 25enne denunciato dalla Stradale - Tuttoggi

Il giovane ha giustificato il possesso della cifra come necessaria per l’acquisto di una nuova macchina. Ma scatta la denuncia della Stradale

Nei giorni scorsi gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Castiglione del Lago, lungo il raccordo Autostradale Bettolle – Perugia, hanno eseguito un normale controllo ad un auto di piccola cilindrata.

Il guidatore, un uomo di 25 anni, alla vista degli agenti, ha subito manifestato un certo nervosismo, non riuscendo nemmeno a giustificare il motivo dello spostamento al di fuori della regione, divieto peraltro imposto dalle attuali normative anti-covid19.

L’insofferenza dimostrata e le ripetute contraddizioni hanno convinto gli agenti ad approfondire l’accertamento estendendolo al veicolo.

Soldi sotto il sedile

E così, ben occultata sotto il sedile anteriore, è saltata fuori una borsa rosa contenente, suddivisi in tre mazzi avvolti con del cellophane, un quantitativo di banconote di vario taglio per un valore pari a circa 60.000 euro.

Il giovane ha giustificato il possesso di così tanto denaro come i risparmi del proprio lavoro necessari all’acquisto di una nuova macchina.

Ma la versione esposta è stata ritenuta dagli uomini della Polizia Stradale non sostenibile anche in considerazione di come il denaro veniva trasportato in auto.

La denuncia

E così d’accordo con la competente Autorità Giudiziaria, il 25enne è stato identificato e denunciato a piede libero mentre l’ingente somma di denaro è stata sequestrata.

Al soggetto è stata anche contestata la sanzione prevista per la violazione imposta sugli spostamenti fuori regione in relazione alla situazione epidemiologica in corso.

Da parte della Polizia Stradale sono in corso ulteriori approfondimenti del caso.