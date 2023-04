I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 3,2 chili di cocaina, nascosti in un’auto sottoposta a controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo. Grazie al fiuto di un cane antidroga, le Fiamme gialle hanno trovato tre panetti, abilmente nascosti in un doppiofondo ricavato nel vano airbag del lato passeggero, accessibile attraverso una apertura meccanica. Arrestato il corriere di nazionalità italiana. vbo/gtr