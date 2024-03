In auto con 18 kg di cocaina, arrestati due corrieri in Liguria - Tuttoggi.info

SAVONA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno arrestato due corrieri italiani e sequestrato oltre 18 chilogrammi di cocaina, diversi telefoni cellulari, denaro contante e due auto di grossa cilindrata. Sonostate individuate due auto, una Mercedes ed una Porsche,che viaggiavano lungo la tratta autostradale Ventimiglia/Genova con alla guida due cittadini romani di rientro dalla Spagna.I finanzieri, una volta fermati i due conducenti, ravvisando evidenti segnali di nervosismo dei due, procedevano ad un approfondito controllo delle auto che consentiva di scoprire, nella parte posteriore della Porsche, in un vano occulto appositamente realizzato, l’ingente quantitativo di cocaina confezionata in panetti sotto vuoto. I due corrieri sono stati condotti presso la casa circondariale di Genova Marassi, adisposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti atti a verificare chi fossero i destinatari dell’ingente partita di droga che, una volta messa in vendita sulle piazze di spaccio, avrebbe generato profitti illeciti per oltre 1 milione e 300 mila euro.

– Foto: uffico stampa Guardia di Finanza Savona –

(ITALPRESS).