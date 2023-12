In aumento le famiglie che risparmiano - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Il 95 per cento delle famiglie afferma di essere finanziariamente indipendente, in aumento rispetto al 93 per cento dell’Indagine 2022, a conferma che l’autonomia reddituale resiste.La quota delle famiglie che riescono a risparmiare si porta sui valori massimi del pre-pandemia. Sale anche la percentuale media di reddito risparmiata. È quanto emerge dall’indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2023 di Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi.

