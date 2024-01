In aumento le aziende agrituristiche - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2022 le aziende agrituristiche attive sono 25.849, in aumento dell’1,8% rispetto al 2021, secondo quanto rileva l’Istat. Nel 2004 erano poco più di 14mila, oggi il loro numero è pressoché raddoppiato. Il tasso di crescita medio annuo è del 3,8%. Se si guarda all’offerta economica, sempre nel periodo 2004-2022, aumentano le strutture con il servizio di degustazione. Nel 2022 il valore corrente della produzione agrituristica è di poco inferiore a 1,5 miliardi e contribuisce per il 4% alla formazione del valore economico dell’intero settore agricolo, sul quale gli agriturismi incidono per poco più del 2%.

