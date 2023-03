Le allergie respiratorie sono provocate da allergeni che entrano in contatto con l’organismo attraverso l’aria. Per questo motivo la correlazione tra inquinamento atmosferico/smog e aumento delle patologie è immediata. A questo si aggiungono gli effetti dei cambiamenti climatici. Ne ha parlato Lorenzo Cecchi, Presidente dell’Associazione Allergologi e Immunologi Territoriali e Ospedalieri, in occasione di un incontro organizzato da ASSOSALUTE.

