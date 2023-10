In 5.000 all'Ippodromo San Siro per celebrare la carriera di Dettori - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Una giornata di sport, festa, intrattenimento e musica per celebrare Frankie Dettori, il fantino più noto e vincente al mondo che ha scelto di chiudere la sua carriera in Italia all’Ippodromo Snai San Siro. L’impianto liberty milanese ha aperto i suoi cancelli per accogliere le famiglie e gli appassionati ippici nel corso di un evento in cui sono stati registrati quasi 5000 accessi.Dopo aver vinto 6 Arc de Triomphe e 7 King George – senza contare i successi conseguiti in tutte le più importanti corse al mondo, compreso quel 28 settembre del 1996 ad Ascot, in Inghilterra, in cui si aggiudicò tutte le sette corse in programma diventando uno dei personaggi sportivi più celebri al mondo –, Dettori ha scelto di tornare nella sua Milano e nel suo ippodromo preferito, teatro del suo esordio in pista quando era ancora adolescente.

