In 2 fermati alla guida ubriachi, controlli con alcoltest anche nei prossimi giorni

Inoltre, due ragazzi, poco più che ventenni, sono stati denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Avevano tassi alcolemici rispettivamente di 1,24 g/L e 1,66 g/L. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida. Le verifiche dei carabinieri sono state effettuate tramite posti di controllo in prossimità di locali e di zone particolarmente frequentate da giovani. Numerosi gli alcoltest effettuati e, come detto, si sono riscontrati superamenti dei limiti solo in 2 casi. I controlli, mirati in particolare al contrasto della guida in stato di ebbrezza, continueranno anche nei prossimi giorni.