Imputato per furto esce da tribunale e ruba bici elettrica, arrestato - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Ha rubato una bici elettrica parcheggiata nei cortili all’interno della città giudiziaria di piazzale Clodio, a Roma, ma gli investigatori della polizia del commissariato Palazzo di Giustizia lo hanno identificato e arrestato. Nel mirino della polizia è finito un italiano di 36 anni, accusato di essere l'autore del furto.

I fatti sono accaduti il 24 aprile scorso, quando l’uomo, all’interno della città Giudiziaria di Piazzale Clodio, ha portato via la bici elettrica, assicurata con la catena sulla ruota posteriore. Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo, che era in tribunale perché imputato per un altro fatto analogo, un furto di un’autoradio avvenuto il precedente 12 marzo, all’uscita dell’udienza ha caricato la bicicletta in spalla e si è allontanato. I poliziotti, ricevuta la denuncia del proprietario della bicicletta, tramite le telecamere di video sorveglianza, sono risaliti al 36enne nei confronti del quale è stata chiesta una misura cautelare. L'uomo è stato portato al carcere di Regina Coeli.