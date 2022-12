Imprese, per la crescita sempre più importanti le “soft skills” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – I sistemi di stoccaggio verticale sono sempre più diffusi nei magazzini delle aziende, per i vantaggi che comportano sia in termini di spazio che di organizzazione. Il digitale aumenta le potenzialità di questo settore, anche per la personalizzazione dei prodotti, come dimostra il caso dell’azienda italiana Modula.“Nonostante il prodotto sua standardizzato, viene customizzato per il cliente, e per questo vengono congelate le settimane produttive in base a quello che dobbiamo produrre. Da qualche anno abbiamo introdotto la figura del manager che si occupa di ottimizzare ed efficientare tutti i processi in azienda, quasi 100 all’anno, con dei picchi anche di 30 contemporaneamente”, afferma Alice Bellelli, Marketing & Communications Manager di Modula.Quando un’azienda cresce, oltre alle competenze tecniche diventano fondamentali anche le cosiddette soft skills, cioè le competenze legate all’intelligenza emotiva, alla gestione del lavoro e alle interazioni con i colleghi. Un programma formativo finanziato da Fondimpresa ha consentito all’azienda di rafforzare queste competenze.“I piani formativi sviluppati recentemente anche grazie alla collaborazione di Fondimpresa sono stati fondamentali per dare alle persone gli strumenti per poter gestire il loro ruolo in azienda – spiega Giorgia Ghirardelli, Human Resources Manager di Modula -. In particolare abbiamo puntato sulla qualità della docenza e sui contenuti che sono stati soprattutto orientati a una gestione manageriale delle persone, alla gestione dello stress e del tempo. Tutti contenuti che sono stati apprezzati moltissimo dalle nostre persone che hanno trovato nel concreto delle applicazioni in breve tempo. Questa è stata la forza dei nostri piani formativi che ci ha permesso di avere una qualità migliore nei processi e anche nella vita dei nostri collaboratori”.

– foto Italpress –