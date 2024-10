Imprese, Macellari (Assolombarda): "Trasformazione digitale tema urgente per competitività pmi" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Affrontare la trasformazione digitale è "urgente per le piccole e medie imprese con l'obiettivo di recuperare competitività, di aprirsi a nuovi mercati e di costruire una strategia di medio-lungo periodo per il proprio sviluppo". Lo ha affermato oggi Mattia Macellari, vicepresidente Piccola Industria Assolombarda, a margine del convegno "La digitalizzazione al servizio delle PMI: dalla trasformazione aziendale alla logistica. Problemi, proposte, soluzioni", in corso a Milano.

Le piccole e medie imprese rappresentano circa il 90% del tessuto imprenditoriale italiano, "l'ossatura cardine in tutti i settori della nostra economia". "Questa sfida che passa da competenze, che passa da investimenti, che passa da piani a medio lungo termine, è fondamentale per garantire competitività e apertura verso nuovi mercati" ha poi concluso Macellari.