Imprese, da Assolombarda un rapporto sul capitale di rischio - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Avviare un dibattito costruttivo e, allo stesso tempo, promuovere strumenti comuni e percorsi di accompagnamento sul capitale di rischio. È il fil rouge che ha animato l’evento promosso a Milano da Assolombarda dal titolo “Capitale di rischio: oltre il sentito dire”. Un’occasione di confronto tra imprese e finanza per delineare, insieme, una visione contemporanea legata all’apertura del capitale come asset per valorizzare le strategie e la competitività delle aziende.

col/xp2/fsc/gtr