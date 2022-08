Sono 285 mila i lavoratori ricercati dalle imprese per il mese di agosto e circa 1,3 milioni per l’intero trimestre agosto-ottobre. A delineare lo scenario è il bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Rispetto a un anno fa le previsioni sono in crescita del 10,8%.

abr/gsl