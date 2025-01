Imprese, a gennaio mezzo milione di assunzioni - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Sono oltre 497 mila i lavoratori ricercati dalle imprese a gennaio e circa 1,4 milioni per il primo trimestre dell’anno. A guidare la domanda sono le imprese turistiche che programmano nel mese 16mila assunzioni in più rispetto a gennaio 2024, seguite dal commercio. In flessione, invece, le previsioni dell’industria manifatturiera e dei servizi alle imprese. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sempre a gennaio l’industria ha in programma 161mila assunzioni, -6,4% su base annua, i servizi 336 mila. E’ stabile rispetto a 12 mesi fa la difficoltà di reperimento che riguarda sempre almeno una assunzione su due, soprattutto a causa della mancanza di candidati. Sono difficili da reperire sul mercato – nel gruppo delle professioni intellettuali e scientifiche – gli analisti e specialisti nella progettazione di applicazioni e gli ingegneri; mentre tra le professioni tecniche si segnalano i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi e i tecnici della salute.

