'Impresa' alla maratona di Londra: corre i 42 chilometri vestito da Big Ben - Video - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – La maratona di Londra ha regalato come al solito spettacolo. E ha fatto divertire gli appassionati di atletica e non solo. Sui social, è diventato virale il video di un uomo che ha corso l’iconica gara travestito da… Big Ben. Un’impresa non banale, calcolando la fatica di correre i 42 chilometri su un percorso complesso come quello della capitale inglese, ma anche le difficoltà nei rifornimenti e nei movimenti, non proprio semplici con un costume così ingombrante. E così, dal Parco di Greenwich a Buckingham Palace, il runner in questione si è preso gli applausi divertiti del pubblico in festa.

Per la cronaca, la gara maschile è stata vinta dall’atleta keniano Sebastian Sawe (2h02:27), che ha chiuso davanti all’ugandese Jacob Kiplimo (2h03:37) e all’altro maratoneta keniano Alexander Mutiso (2h04:20). Nella gara femminile, dominio di Tigist Assefa (2h15:50, nuovo record mondiale di maratona “women only”), davanti a Joyciline Jepkosgei (2h18:43) e Sifan Hassan (2h18:59). Da segnalare anche una grande prova dell’azzurra Sofiia Yaremchuk, settima al traguardo con nuovo record italiano in 2h23:14.