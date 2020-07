Impresa ad alta voce in centro, interviene la polizia

Ha cominciato ad imprecare ad alta voce, in centro, fino a quando la polizia non l’ha portato via. Attimi di tensione in centro nel pomeriggio.

Protagonista un ragazzo straniero, che poco prima delle 17 ha iniziato ad urlare frasi senza senso, in modo violento, forse contro qualcuno.

Il tutto, tra lo stupore (e la paura in qualche caso) delle persone presenti in quel momento nella zona di corso Vannucci.

Poco dopo, probabilmente allertati da qualcuno, due agenti di polizia hanno avvicinato il ragazzo. Un poliziotto, dopo averci parlato un po’, lo ha indotto alla calma. Il ragazzo lo ha seguito fino all’auto pattuglia, senza opporre resistenza.