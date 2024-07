Impiegato cade in deposito Atac a Roma, gravissimo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Un impiegato è caduto in un ponte a fossa per manutenzione mezzi nel deposito Atac di via di Tor Vergata, a Roma. L’uomo ha sbattuto la testa e ha perso conoscenza ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata, dove è stato ricoverato in gravissime condizioni e in pericolo di vita. La fossa aveva un’altezza di 1,60 metri e una larghezza di un metro. L’area è stata delimitata. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Tor Vergata e della Compagnia di Frascati. Sono in corso i rilievi.