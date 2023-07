Impiegati, contabili, tecnici: le offerte di lavoro dalle aziende del territorio

Si selezionano aspiranti per i posti di impiegato contabile, tecnici sopralluoghisti Walk-out e addetti alle paghe e ai contributi

Sono quattro le figure professionali che l’agenzia di lavoro “Soluzione lavoro spa” di Perugia cerca per conto di altrettante realtà professionali e imprenditoriali del capoluogo umbro e di Marsciano: un impiegato contabile, tecnici sopralluoghisti Walk-out e addetti alle paghe e ai contributi.

Di seguito gli annunci di lavoro rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e alle persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03:

Un impiegato contabile full time per importante studio di consulenza con sede legale a Perugia. La figura ricercata si occuperà della tenuta della prima nota di cassa e banca, della registrazione fatture, della redazione di scritture contabili di base e dei relativi registri e della predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali. I requisiti sono motivazione e flessibilità, orientamento al cliente e la conoscenza del programma TeamSystem rappresenta un requisito preferenziale. Opportunità di crescita professionale all’interno di un importante studio di consulenza e inquadramento in base all’esperienza;

Tecnici sopralluoghisti Walk-out full time per importante azienda operante nel settore delle telecomunicazioni di Perugia. Le risorse ricercate si occuperanno, in un ambiente dinamico e stimolante, di verificare la conformità della fibra ottica, con particolare riferimento alla verifica dei tracciati e dei percorsi previsti per la rete primaria e secondaria, sia di nuova realizzazione che esistente, attraverso l’utilizzo di dispositivi messi a disposizione dall’azienda. Sono richiesti massima disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere e settimanali su tutto il territorio nazionale, disponibilità immediata, patente B, conoscenza dell’uso di tablet e pc, possesso dell’attestato PES/PAV/PEI e l’aver maturato esperienza nella mansione rappresenta un requisito preferenziale. Contratto iniziale a tempo determinato di 3 mesi, tramite agenzia, con successiva possibilità di proroghe, mezzi aziendali e buoni pasto giornalieri;



Un addetto paghe e contributi per importante studio di consulenza di Marsciano. La figura si occuperà, in un ambiente dinamico e stimolante, dell’elaborazione dei dati relativi alla retribuzione del personale dipendente di un’azienda e della gestione di altre pratiche connesse al rapporto di lavoro tra i dipendenti e l’azienda. I requisiti sono motivazione e flessibilità, orientamento al cliente e buone capacità relazionali e capacità di problem solving. Crescita professionale all’interno di un importante studio del territorio, prospettiva di inserimento a tempo indeterminato e inquadramento in base all’esperienza;

Un addetto paghe e contributi per importante studio di consulenza di Perugia. La risorsa si occuperà, in un ambiente dinamico e stimolante, dell’elaborazione dei dati relativi alla retribuzione del personale dipendente di un’azienda e della gestione di altre pratiche connesse al rapporto di lavoro tra i dipendenti e l’azienda. Sono richiesti motivazione e flessibilità, orientamento al cliente e buone capacità relazionali e capacità di problem solving. Crescita professionale all’interno di un importante studio del territorio, prospettiva di inserimento a tempo indeterminato e inquadramento in base all’esperienza.

Chi è interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092 o sulle pagine di Facebook https://www.facebook.com/soluzionelavorospa o LinkedIn https://www.linkedin.com/company/soluzione-lavoro-spa/, oppure consultare il sito www.soluzionelavoro.com.