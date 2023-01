Imperial Tobacco Italia è Top Employer per il quarto anno consecutivo - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Top Employers Institute ha reso noti i risultati di quest’anno relativi alle migliori aziende nazionali in ambito HR, includendo per il quarto anno consecutivo Imperial Tobacco Italia tra le imprese selezionate e certificate. “Un riconoscimento che arriva al termine di un anno ricco di novità per l’azienda, e che conferma la centralità delle persone nell’intera strategia aziendale – si legge in una nota -. Il 2022, anno a cui fa riferimento questa certificazione, è stato per Imperial Tobacco Italia – filiale italiana della multinazionale di beni di consumo britannica Imperial Brands – un anno di novità e di forte engagement per tutte le sue Persone, in primo luogo grazie all’ingresso nel settore del tabacco scaldato con il nuovo dispositivo Pulze, che scalda il tabacco senza bruciarlo. Con Pulze, device all-in one che risponde alle esigenze di semplicità e funzionalità dei consumatori, Imperial Tobacco Italia completa il proprio portafoglio di prodotti di nuova generazione senza combustione e a potenziale rischio ridotto, destinati ai fumatori adulti”.“Oltre all’impegno costante di Imperial Tobacco Italia per garantire ai propri dipendenti le migliori condizioni di benessere lavorativo, integrando politiche aziendali come lo smart working e numerose forme di sostegno e supporto, il lancio di Pulze in Italia, uno dei mercati più importanti in Europa per la categoria, ha portato con sè – spiega la nota – una serie di forti investimenti, tra cui un incremento delle assunzioni di quasi il 30%”.“Siamo orgogliosi di ricevere anche quest’anno questo prestigioso riconoscimento – commenta Margherita Ciaschini, People & Culture Manager Italy – dopo un anno, il 2022, che è stato il primo anno di normalità dopo la pandemia e che ha visto le Persone di Imperial riunirsi finalmente di nuovo e celebrare il futuro dell’azienda. In linea con la strategia globale di Imperial Brands, Imperial Tobacco Italia lavora ogni giorno per costruire una cultura aziendale sempre più inclusiva e focalizzata da un lato sulla centralità delle Persone che ci lavorano e, dall’altro, del consumatore e delle sue sempre rinnovate esigenze. Non smettere mai di migliorarci è il nostro obiettivo, con responsabilità, spirito di collaborazione e uno sguardo rivolto al futuro”.

– foto ufficio stampa Ogilvy –

(ITALPRESS).