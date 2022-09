Impegni per l’Umbria e Gelmini ad Amelia, doppio appuntamento per il Terzo Polo

La presentazione di programma e candidati all'Hotel Giò a Perugia | Il ministro per gli Affari regionali alle 19 alla Comunità Incontro

Doppio appuntamento domenica 18 settembre per il Terzo Polo. Alle ore 11 all’Hotel Giò di Perugia i candidati della lista Azione Italia Viva CiviciX, illustreranno il programma nazionale e gli impegni elettorali della lista declinati per le sfide che attendono l’Umbria nei prossimi mesi ed anni.

“Il voto utile al Terzo Polo – l’appello – è ancor più utile in Umbria, una regione in cui gli elettori solo 3 anni fa hanno manifestato con forza il desiderio del cambiamento con aspettative di speranza e fiducia oggi tradite dal centro destra. L’entusiasmo che registrano i nostri militanti in questi giorni di campagna elettorale testimonia la volontà degli elettori di una politica seria capace non solo di parlare dei problemi ma anche di risolverli”.