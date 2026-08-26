Immigrazione, Moratti "Sbarchi più che dimezzati nel 2026, basta propaganda" - Tuttoggi.info

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Immigrazione, Moratti “Sbarchi più che dimezzati nel 2026, basta propaganda”

ItalPress

Immigrazione, Moratti “Sbarchi più che dimezzati nel 2026, basta propaganda”

Mer, 26/08/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Sull’immigrazione servono serietà, fermezza e numeri verificabili, non propaganda. E i dati ufficiali del
Ministero dell’Interno dicono una cosa molto chiara: gli sbarchi sulle coste italiane stanno diminuendo in maniera significativa”.
Così Letizia Moratti, europarlamentare del PPE e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, commentando gli ultimi dati
del Viminale. “Nel 2023 gli sbarchi furono 157.651. Nel 2024 sono scesi a 66.617 e nel 2025 a 66.316: una riduzione di circa il 58% rispetto al picco del 2023. Ma il dato più significativo è quello di quest’anno: al 17 agosto 2026 sono sbarcate in Italia 17.800
persone, contro 39.116 nello stesso periodo del 2025 e 38.133 nel 2024. Significa oltre il 54% in meno in un solo anno”.
(ITALPRESS)

col4/azn
(Fonte video: ufficio stampa Letizia Moratti)

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