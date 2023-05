Immigrazione, Lollobrigida “Regolamentiamo meglio quella legale” - Tuttoggi.info

FIRENZE (ITALPRESS) – “Stiamo regolamentando meglio e in maniera seria l’immigrazione legale, perchè c’è bisogno di immigrazione e quindi di forza lavoro. Magari con accordi bilaterali o multilaterali o ordinando i flussi per permettere alle aziende di avere persone, anche rendendo più facile l’integrazione che è l’obiettivo principale. Quando fai venire una persona devi garantirgli pari diritti rispetto a chi già c’è sul territorio e la prospettiva di diventare cittadino italiano secondo il percorso che le nostre leggi prevedono”. Lo ha detto il ministro per l’Agricoltura e la sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine di una iniziativa elettorale a Campi Bisenzio. “Dall’altra parte c’è l’immigrazione illegale che ha vanificato ogni tentativo di regolamentare l’immigrazione regolare in questi anni. Stiamo agendo su due profili: da un lato il tentativo di coinvolgere l’Europa su questa problematica per fermare questo fenomeno a valle, ma poi c’è un lavoro importante da fare a monte, aiutare i paesi dell’Africa a svilupparsi e crescere”, ha aggiunto.(ITALPRESS).-foto Italpress-