Immigrazione, Fidanza "Ceuta fallimento spagnolo, avanti col modello Meloni" - Tuttoggi.info

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Immigrazione, Fidanza “Ceuta fallimento spagnolo, avanti col modello Meloni”

ItalPress

Immigrazione, Fidanza “Ceuta fallimento spagnolo, avanti col modello Meloni”

Gio, 27/08/2026 - 23:03

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RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “Ceuta è stata fino a questo momento un grande fallimento da parte, principalmente, del Governo Spagnolo che, finalmente, dopo un mese si è deciso a proclamare lo stato di emergenza a Ceuta. Questo conferma che avevamo ragione noi quando il Governo Meloni ha deciso di reintrodurre i controlli nell’area di Schengen, proprio per garantire la sicurezza degli italiani anche rispetto alle possibilità di infiltrazioni terroristiche che, addirittura, i servizi segreti spagnoli hanno certificato”. Lo ha detto il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, intervenendo a margine della seconda giornata di Etna Forum dedicata al tema “La Sicilia confine d’Europa: Difesa, Sviluppo, Immigrazione”.
xn5/col3/azn

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