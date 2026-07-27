Immigrazione clandestina e profitti illeciti, 22 misure cautelari - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Maxi operazione contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina tra Campania, Lazio, Marche, Toscana, Liguria, Lombardia e Molise. I Carabinieri per la Tutela del Lavoro e la Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 22 persone: 18 sono finite agli arresti domiciliari e 4 all’obbligo di firma. L’indagine ha svelato un’organizzazione transnazionale capace di generare profitti illeciti per milioni di euro. Il gruppo offriva a centinaia di cittadini extracomunitari — in gran parte provenienti da Marocco, Bangladesh e India — finti nulla osta al lavoro nell’ambito dei “decreti flussi” ed emersione, facendosi pagare somme ingenti in cambio dell’ingresso o della regolarizzazione in Italia. La rete criminale si avvaleva di intermediari stranieri, datori di lavoro compiacenti, liberi professionisti che creavano falsa documentazione e persone incaricate di inviare telematicamente le istanze durante i cosiddetti “click day”.

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