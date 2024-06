GRADO (GORIZIA) (ITALPRESS) – I Vigili del Fuoco hanno salvato 76 persone a bordo di una imbarcazione in fase di affondamento a 4 miglia a largo di Grado (Gorizia). Tutti i passeggeri sono stati tratti in salvo sulle scialuppe in dotazione, quindi è avvenuto il trasbordo su una motobarca dei Vigili del Fuoco per il successivo trasporto nel porto. I Vvf erano presenti sul posto con elicottero Drago, imbarcazioni e sommozzatori.

