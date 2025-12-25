 Imani Smith uccisa a coltellate dal compagno, attrice de 'Il re Leone' aveva 25 anni - Tuttoggi.info
Imani Smith uccisa a coltellate dal compagno, attrice de 'Il re Leone' aveva 25 anni

Imani Smith uccisa a coltellate dal compagno, attrice de ‘Il re Leone’ aveva 25 anni

Gio, 25/12/2025 - 15:03

(Adnkronos) –
Imani Smith, ex attrice bambina nota per aver interpretato la giovane Nala nel musical ‘Il Re Leone’ a Broadway, è morta a 25 anni. La giovane è stata trovata morta domenica 21 dicembre in un’abitazione a Edison, nel New Jersey, dopo una chiamata al 911 che segnalava un accoltellamento. 

Secondo un comunicato diffuso dalla Procura della contea di Middlesex martedì 23 dicembre, Smith presentava ferite da arma da taglio ed è stata trasportata al Robert Wood Johnson University Hospital di New Brunswick, dove è stata dichiarata morta. Le autorità hanno precisato che la vittima e l’indagato si conoscevano e che non si è trattato di un episodio casuale. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. 

In relazione alla morte della giovane è stato poi arrestato il compagno, Jordan D. Jackson-Small, 35 anni. L’uomo, fanno sapere i media Usa, è stato incriminato per omicidio di primo grado, messa in pericolo del benessere di un minore e per reati legati al possesso illegale di un’arma. L’annuncio è stato dato dalla procuratrice della contea di Middlesex, Yolanda Ciccone, e dal capo del Dipartimento di Polizia di Edison, Thomas Bryan. 

Imani Smith aveva iniziato la sua carriera nel mondo del teatro da bambina. Aveva fatto parte del cast di ‘The Lion King’ a Broadway tra il 2011 e il 2012, interpretando il ruolo della giovane Nala, un’esperienza che, come ricordano i familiari in un comunicato, aveva segnato profondamente il suo percorso artistico. 

La giovane lascia un figlio di tre anni, i genitori Monique Rance-Helper e Rawni Helper e due fratelli più piccoli. La zia, Kira Helper, ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la famiglia in questo momento difficile. “Imani aveva tutta la vita davanti a sé: era una persona vivace, affettuosa e di grande talento”, ha scritto, ricordando come la sua esperienza a Broadway riflettesse “la gioia, la creatività e la luce che portava nel mondo”. I fondi raccolti serviranno a coprire le spese funebri e commemorative, i costi legati all’abitazione, il supporto psicologico per i familiari, le spese legali e amministrative connesse al procedimento penale, oltre alla cura del figlio e del cane dell’attrice. 

