Illuminazione pubblica, a Piegaro via alla sostituzione di 1.300 punti luce

L’obiettivo, secondo quanto spiega il Comune di Piegaro, è rendere conformi gli impianti alle norme CEI/UNI, conseguire un notevole risparmio sui consumi, (si prevede di scendere dai 430 mila kWh/anno attuali a 140 mila kWh/anno di progetto), migliorare la qualità del servizio di pubblica illuminazione e consentire un risparmio gestionale rispetto al servizio attuale.

Il progetto, che ha un valore complessivamente di circa 500 mila euro, è finanziato per l’80% da fondo Invitalia con tasso dello 0,25% in 15 anni e per il 20% da risorse comunali, completamente ripagato dal risparmio previsto sui consumi.

I lavori sono effettuati dalla ditta Cosmos di Consalvi s.r.l., aggiudicataria della gara di appalto.