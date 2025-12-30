 Ilary Blasi e Bastian Muller, matrimonio in vista? L'anello 'sospetto' - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ilary Blasi e Bastian Muller, matrimonio in vista? L’anello ‘sospetto’

tecnical

Ilary Blasi e Bastian Muller, matrimonio in vista? L’anello ‘sospetto’

Mar, 30/12/2025 - 18:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
Ilary Blasi potrebbe essere pronta al fatidico ‘sì’. La conduttrice, infatti, potrebbe compiere nuovamente il grande passo al fianco di Bastian Muller. A far nascere il dubbio su un matrimonio in programma è stata una foto pubblicata su Instagram dalla stessa Blasi, durante le vacanze sulle Dolomiti. 

Negli scatti condivisi, un dettaglio non è passato inosservato: un vistoso anello sull’anulare sinistro, classico ed elegante, con una pietra brillante al centro. Un gioiello che ricorda un anello di fidanzamento e che alimenta le ipotesi su un possibile matrimonio, magari nel 2026. Tuttavia, al momento sono solo indiscrezioni: la coppia non ha confermato o smentito la notizia e si gode alcuni giorni di relax tra le montagne innevate.  

La storia tra Ilary Blasi e Bastian Mulle è iniziata tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, dopo la separazione della conduttrice da Francesco Totti. I due si sono conosciuti in aeroporto a New York, descritto da lei come un “colpo di fulmine”.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!