Ilary Blasi compie 44 anni, la figlia Chanel: "Buon compleanno alla mia spalla" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Ilary Blasi spegne oggi, lunedì 28 aprile, 44 candeline. Sono tanti i colleghi e gli amici che hanno celebrato sui social il compleanno della conduttrice televisiva, tra questi anche i figli Christian e Chanel – nati dal precedente matrimonio con Francesco Totti – che sui social hanno condiviso delle dolcissime dediche.

“Auguri alla mia spalla, non smetterò mai di ringraziarti. Ti amo”, ha scritto Chanel Totti, 17 anni, a corredo di uno scatto che ritrae mamma e figlia in abiti eleganti. E anche Cristian Totti – primogenito di Blasi e Totti – ha condiviso una foto che li ritrae insieme e ha scritto: “Tanti auguri mamma, ti amo da morire”.

E tra le dediche social, in una giornata così importante non poteva mancare quella di Bastian Muller: “Buon compleanno amore mio”, ha scritto l’imprenditore tedesco a corredo della foto che ritrae la coppia al Colosseo.

Ilary Blasi, al timone di The Couple – Una vittoria per due, ha ricevuto una festa a sorpresa da parte del suo team di lavoro. “La mia produzione è speciale. Grazie a tutti”, ha scritto la conduttrice televisiva a corredo del video in cui mostra il suo camerino pieno di palloncini e fiori rosa.