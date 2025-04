Ilary Blasi a Verissimo: "Con Bastian Muller? Sono felice, ma posso essere una rompiscatole" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Ilary Blasi è stata ospite oggi, domenica 6 aprile, a Verissimo. La conduttrice televisiva è pronta per partire con ‘The Couple’, il nuovo programma in onda su Canale 5 a partire da domani, lunedì 7 aprile. E proprio a proposito di coppie, SIlvia Toffanin ha chiesto come prosegue la sua storia d’amore con Bastian Muller.

Ilary Blasi è legata sentimentalmente a Bastian Muller dal 2022, conosciuto dopo la turbolenta separazione dall’ex marito e papà dei suoi figli, Francesco Totti. Muller è un imprenditore tedesco e per questo motivo Silvia Toffanin ha chiesto Ilary Blasi se ha imparato a dire qualche parola in tedesco: “Zero, ma secondo me neanche tra di loro si capiscono”, ha scherzato la conduttrice che ha poi provato a dire buongiorno e buonanotte nella lingua del fidanzato.

Poi, ha svelato alcuni dettagli sulla loro relazione: “La nostra coppia è bilanciata, lui sa come rendermi felice. Io sto bene e mi sento davvero sicura”. Quindi, ha ammesso: “Posso essere una rompicoglioni, a volte martello su delle cose stupide, mi fisso e non la smetto più”, ha detto Ilary Blasi.

Ilary Blasi è pronta per partire con il suo nuovo programma, The Couple. “Ci sono prove, sfide. Sono otto coppie. Siamo davvero tutti emozionati”, ha spiegato la conduttrice. L’ex moglie di Totti ha rivelato di non aver avuto mai problemi con i colleghi: “Vado d’accordo con tutti. Sono del parere che io non rompo a te, tu non rompi a me. Ma se non mi va bene qualcosa la dico. Io non litigo, chiarisco”.

Michelle Hunziker ha mandato un messaggio di incoraggiamento alla conduttrice per questa nuova avventura. Ilary ha ringraziato per il video e scherzando ha aggiunto: “Sei gelosa Silvia? Devo dirvi la verità, non vi sceglierei mai per the Couple, siete due schiappe”.