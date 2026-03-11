 Ilariuzzi (Suzuki) "29 nuovi alberi donati alla città di Torino" - Tuttoggi.info
ItalPress

Mer, 11/03/2026 - 18:04

TORINO (ITALPRESS) – “Siamo in piazza d’Armi, che è un bellissimo parco nel cuore della città, per concludere un’attività che assieme al Torino stiamo facendo, vale a dire la piantumazione quest’anno di 29 alberi, la maggior parte aceri giapponesi, che servono a restituire l’impegno e la gratitudine che Suzuki vuole riconoscere ai propri clienti e il Torino ai propri tifosi, per arricchire il verde urbano e migliorare la qualità dell’aria. È un progetto che portiamo avanti assieme al nostro partner storico, con cui collaboriamo da più di dodici anni, per fare del bene alla comunità”. Lo ha detto Paolo Ilariuzzi, direttore della Divisione Moto e Marine di Suzuki Italia, a margine della cerimonia di piantumazione di 29 nuovi esemplari autoctoni nel parco di piazza d’Armi a Torino, nell’ambito del “Bosco diffuso Suzuki”, iniziativa in sinergia col Torino Fc e il Comune.

