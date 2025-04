Il vibrante jazz flamenco di Antonio Lizana a Visioninmusica - Tuttoggi.info

Una voce che incanta, un sassofono che danza: Antonio Lizana arriva a Terni per il prossimo appuntamento di Visioninmusica con il suo progetto più maturo e magnetico, in una serata che si preannuncia come un’esperienza musicale e visiva dal forte impatto emotivo. Venerdì 11 aprile 2025, alle ore 21, l’Auditorium Gazzoli ospita uno degli artisti più vitali della scena internazionale, capace di riunire mondi sonori apparentemente distanti in una forma espressiva unica, in continuo divenire.

Cresciuto a San Fernando, nel cuore dell’Andalusia, Antonio Lizana incarna la nuova generazione del flamenco, portando con sé il fuoco del cante jondo e la libertà armonica del jazz. Musicista completo – sassofonista, cantante, autore – ha attraversato i continenti con la sua musica, suonando in oltre trenta Paesi e calcando i palcoscenici di festival internazionali a New York, Londra, Barcellona, Austin, Shanghai e Casablanca. Il pubblico italiano avrà l’occasione rara di ascoltarlo in formazione completa: cinque artisti sul palco, per un dialogo continuo tra strumento, voce e corpo.

Al pianoforte e alle tastiere il talento cristallino di Daniel García, tra i più raffinati musicisti della nuova scena madrilena. Il basso di Arin Keshishi, la batteria e le percussioni di Shayan Fathi, costruiscono un tappeto ritmico dinamico, cangiante, pronto a cedere il passo alla fisicità magnetica di El Mawi de Cádiz, ballerino flamenco la cui presenza scenica, insieme alla voce e al sax di Lizana, evoca un tempo antico e insieme sorprendentemente attuale. Ogni brano è una narrazione che respira, un flusso che parte dalle radici andaluse e si apre all’improvvisazione, a strutture jazzistiche complesse eppure profondamente comunicative. Le palmas, i jaleos, i canti profondi di Cádiz si fondono con melodie limpide, intensità lirica, e momenti di pura trance sonora. Lizana non cerca la sintesi, ma il movimento. Nel suo concerto non c’è forma chiusa, ma apertura continua verso l’ascolto e la contaminazione. Il suo recente lavoro discografico, Vishuddha, ne è un esempio: un attraversamento delle culture, delle memorie e delle emozioni, con echi di spiritualità orientale, ma sempre saldamente ancorato alla propria terra e alla tradizione flamenca più autentica.

È stato definito dalla critica internazionale come uno dei pochi in grado di unire con naturalezza il rigore del jazz contemporaneo all’intensità del flamenco più viscerale. La sua carriera, impreziosita da collaborazioni con nomi come Snarky Puppy, Marcus Miller, Chano Domínguez, Jorge Drexler e Arturo O’Farrill, lo ha portato anche a vincere due Latin Grammy Awards, confermando il suo talento come ponte tra culture musicali.

Il concerto non è una semplice esibizione musicale ma una celebrazione del gesto, del respiro, del ritmo che unisce. Una serata per chi ama la musica viva, capace di parlare al cuore e al corpo, senza mediazioni. Per chi cerca nell’arte un’esperienza che attraversi confini, lingue, generi.

I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket.it

Maggiori informazioni sul sito di Visioninmusica: https://visioninmusica.com/antonio-lizana-vishuddha/

