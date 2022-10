Tappa romana per il cavallo Esso e il suo Cavaliere Sam Auld, ospiti della Capitale per una serie di incontri finalizzati a promuovere la la prevenzione dei disturbi psichiatrici, nell’ambito del progetto “Il Viaggio del Persano per la salute mentale”, promosso e sostenuto dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal professor Emmanuele Emanuele.

