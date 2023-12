Il vento e i rami caduti non hanno fermato la voglia di pattinare sul ghiaccio

Dopo l'intervento dei vigili del fuoco in piazza Italia per la messa in sicurezza

Le forti raffiche di vento su Perugia e i rami spezzati del cedro di piazza Italia, il gemello di quello abbattuto perché pericolante, non hanno fermato la voglia di pattinare sulla pista di ghiaccio.

Il sopralluogo dei vigili del fuoco, dopo che due rami erano caduti su un furgone parcheggiato intorno ai giardini, ha consentito, dopo la pausa nel pomeriggio durante i lavori, di ripristinare il normale accesso alla pista da ghiaccio.

Limitate le zone intorno alla pista dove sono stati lasciati i rami pericolanti tagliati nel pomeriggio.