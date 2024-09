Il Trofeo Rezzesi incorona i nuovi campioni umbri a cronometro - Tuttoggi.info

Sono ben 8 i campioni regionali emersi dall’appassionante sfida contro le lancette che, sabato 21 settembre, ha animato per tutta la giornata le strade dell’Alta Valtiberina. Oltre ad assegnare i titoli umbri di specialità il 1° Trofeo Rezzesi “Memorial Renato Amantini” ha infatti regalato momenti di grande ciclismo, con circa 200 corridori, distribuiti per tutto l’arco delle categorie giovanili, a dare spettacolo in un esercizio specifico quanto affascinante come quello della cronometro individuale.

Il tracciato estremamente filante, con partenza e arrivo a Cerbara, ha richiamato alcuni dei migliori interpreti del format del panorama nazionale, al cospetto dei quali i padroni di casa hanno però saputo farsi rispettare in più di una circostanza. È il caso in primis dell’Under 23 Tommaso Alunni, che in virtù dell’ottimo 6° posto nella sua prova, dominata dal russo Roman Ermakov, si è aggiudicato il titolo regionale. Una bella soddisfazione per l’ancora 18enne ponteggiano, che ha messo il punto esclamativo a un’annata, per lui di debutto nella categoria, condotta tra le fila della formazione UCI Continental della Technipes #inEmiliaRomagna. Tra gli Junior spazio invece ad altri due talenti “d’esportazione” come il perugino Tommaso Francescangeli (Mepak Junior Team) e l’amerina Irene Laudi (Petrucci Gauss Cycling Team), bravi entrambi a ripetersi dopo aver già fatto propri in primavera i galloni di campioni umbri in linea. Questioni di secondi invece per i titoli delle classi Allievi ed Esordienti di 2° anno, dove i folignati Lorenzo Scocciolini (UC Foligno) e Giuseppe Gallo (Velo Club Racing Assisi Bastia) si sono rispettivamente issati sul trono primeggiando per un’incollatura sui rivali più diretti per la maglia. In ambito Esordienti di 1° anno si sono quindi vestiti con le effigi del grifo e del drago l’eugubino Nicolò Passeri (Gubbio Ciclismo Mocaiana) e la tifernate Giorgia Braganti (UC Città di Castello). Menzione speciale e meritata infine per la ternana Giulia Grillo (UC Città di Castello), che ha fatto suo il titolo di categoria a poche ore dal rientro dalla trasferta in Sicilia con la rappresentativa regionale su pista, capace di strappare proprio nella giornata giovedì uno storico e prestigioso 7° posto nella Finale Nazionale del Trofeo delle Regioni.

Il lungo sabato di Cerbara ha fotografato l’attuale stato di salute di un movimento che, pur trovandoci al termine di una stagione davvero densa di impegni tra strada a pista, continua a proporre individualità interessanti anche nelle specialità più tecniche e difficili da preparare. Anche in questa occasione bilancio più che positivo, dunque, per il presidente del CR Umbria Massimo Alunni, presente sia a bordo strada che durante la cerimonia protocollare, insieme al vice Andrea Pastorelli, per applaudire i neocampioni regionali e tutti i restanti “enfant du pays” che hanno onorato l’impegno. Un plauso da estendere anche alla ASD Sport Event Cycling, che attraverso un notevole sforzo organizzativo ha riproposto con successo all’interno dei confini regionali il format della crono multi-categorie.