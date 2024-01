Il tramonto sul lago incendia il cielo limpido: le foto spettacolari

Gli scatti del fotografo Giacomo Gargagli

La tramontana di questi giorni, oltre al freddo, ha portato anche un cielo limpido, con le nubi spazzate via dal vento.

Un’occasione per gli appassionati di fotografia. Queste le spettacolari fotografie inviate alla redazione da un fotografo umbro nostro lettore, Giacomo Gargagli. Che al rientro dal lavoro, di fronte a tanta bellezza, non ha resistito ed ha preso l’attrezzatura che aveva in auto per fare questi scatti di cui fa dono a tutti i lettori di Tuttoggi. E per questo lo ringraziamo.