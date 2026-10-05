Il trail running diventa un ponte tra Italia e Cina - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Unire Italia e Cina nel segno della corsa estrema, tracciando un sentiero che trasforma lo sport in un volano turistico, economico e culturale. È questa la visione alla base dell’ambizioso gemellaggio tra la Dolomiti Extreme Trail e la Fuga Glacier Extreme Gongga 100, la competizione che si è appena conclusa sul lato ovest della regione del Sichuan. L’idea, spiegata da Andrea Cicini , Ceo del gruppo Matches e responsabile marketing della DXT, nasce per creare un vero e proprio ponte tra i due Paesi.

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(Fonte video: Gruppo Matches)