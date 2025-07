Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto stasera in concerto a Riano - Tuttoggi.info

Questa sera (domenica 13 luglio 2025) alle ore 21.00 in Piazza Piombino a Riano (RM) torna il tradizionale appuntamento con i Solisti del Lirico Sperimentale realizzato in collaborazione con il Comune di Riano. Il programma musicale attraversa la storia dell’opera in una selezione di arie e brani d’insieme da Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Gounod, Catalani, Puccini, e Leoncavallo. In apertura e in chiusura un focus sul repertorio di Mozart, del quale nell’ambito della 79a Stagione lirica i solisti dello Sperimentale interpreteranno Le nozze di Figaro a Spoleto, Perugia, Foligno, Città di Castello, Orvieto e Todi.

Sul palco i soprani Viktoriia Balan, Eleonora Benetti, Gaia Cardinale, Lorena Cesaretti, Giorgia Costantino, Sara Di Santo, Chiara Latini e Francesca Paoletti; il mezzosoprano Francesca Lione; il tenore Roberto Manuel Zangari; i baritoni Andrea Ariano, Marco Guarini e Stepan Polishchuk. Al pianoforte i Maestri Dahyun Kang, Georgios Tsiatsiafis e Alessandra Valletta.

Il concerto è reso possibile grazie alla collaborazione e al sostegno della BCC della Provincia Romana. Ingresso libero. Info e prenotazione +39 379 2746563 – dalle ore 10.00 alle ore 14.00 anche Whatsapp.