Il Sorriso di Teo e Mtb club Spoleto doneranno defibrillatore all’Alberghiero

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Il connubio tra sport e solidarietà è da sempre una scelta vincente e anche questa volta i fatti non lo smentiscono. Durante La SpoletoNorcia in MTB, evento svoltosi con successo lo scorso fine settimana, la collaborazione tra la società sportiva MTB Spoleto e l’associazione Il sorriso di Teo ha prodotto un risultato a dir poco sorprendente.

Grazie ad una raccolta tramite sponsorizzazione tra alcune attività commerciali spoletine, le iscrizioni alla Family della manifestazione sportiva e il contributo per la vendita di gadget si sono raccolti i fondi per donare un defibrillatore ad una scuola, completo di corso per alcuni operatori scolastici all’abilitazione ad usarlo. Il Sorriso di Teo e la MTB Spoleto hanno deciso che a ricevere tale donazione deve essere l’istituto Alberghiero di Spoleto, scuola i cui studenti hanno costruttivamente partecipato all’evento.

“Vorrei ringraziare – dice il presidente de Il Sorriso di Teo, Cristian Baroni – tutti quei imprenditori spoletini che hanno attivamente partecipato alla raccolta, a tutti gli spoletini, ed erano molti, che hanno imbracciato una bici e sono venuti con la famiglia a costruire con noi questo successo, vorrei inoltre ringraziare Luca Minestrini e tutti i ragazzi del MTB Spoleto per l’attenzione che ci hanno e che continuano a dimostrarci. Una manifestazione che porta a Spoleto tanta gente, che porta il nome della nostra città in alto, ci auguriamo che, da quest’anno, con questo gesto che ci avete regalato, si possa dare a Spoleto quel alto grado di civiltà e solidarietà che merita. Speriamo il prossimo anno di essere ancora lì, per portare Spoleto dove merita e per permettere a quello splendido sorriso di continuare a vivere, perché quando si ama si vive per sempre, quindi il prossimo anno vi aspettiamo in più per continuare a far sorridere Spoleto.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa