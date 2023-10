Il Sistema Integrato delle Comunicazioni vale quasi 19 miliardi - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Cresce il valore economico complessivo del Sistema Integrato delle Comunicazioni, che nel 2021 è stato stimato in 18,9 miliardi di euro, pari all’1,1% del Pil e in aumento del 14,2% rispetto al 2020. Ad accertarlo è l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, secondo cui la dinamica è dovuta principalmente alla ripresa degli introiti pubblicitari, tra i quali va evidenziata la crescita sostenuta di quelli online e la risalita di quelli riconducibili ai media tradizionali.

