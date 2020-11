Il senatore Briziarelli: “Sono positivo al Coronavirus”

Il senatore Luca Briziarelli è positivo al Coronavirus. E’ lui stesso ad annunciarlo: “Mercoledì notte ho accusato i primi sintomi, spossatezza e qualche linea di febbre. Pur non essendo entrato in contatto con soggetti positivi conclamati, visti i numerosi impegni istituzionali e contatti quotidiani, giovedì mattina mi sono subito sottoposto a tampone rapido e il risultato ha evidenziato la mia positività al Covid-19. Anche il tampone molecolare di verifica, del quale ho ricevuto il risultato, conferma tale esito“.

“Già dopo il primo test – prosegue Briziarelli – ho provveduto ad avvertire tutte le persone con le quali ho avuto contatti stretti, una rapida verifica è infatti fondamentale per evitare il diffondersi del contagio e tutelare la salute di tutti“.

“Un virus molto subdolo”

“Al momento non ho sintomi e mi trovo in quarantena in Umbria – informa il senatore della Lega, residente a Passignano sul Trasimeno – in attesa di negativizzarmi. Sono sempre stato molto attento, indossando mascherina e igienizzando spesso le mani, ma questo virus è molto subdolo e la presenza di tante persone asintomatiche aumenta in maniera esponenziale la possibilità di contagio, raccomando quindi a tutti la massima prudenza”.